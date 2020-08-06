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بالفيديو.. مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية

04:15 م الخميس 06 أغسطس 2020
بالفيديو.. مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية

مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية المصري واليوناني


كتبت - إيمان محمود:
أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، أنه وقّع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر فيسبوك جانبًا من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.

واستقبل شكري نظيره اليوناني، صباح اليوم بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ووصل دندياس وزير خارجية اليونان في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات وكان في استقباله نيكولاوس جاريلينس سفير اليونان بالقاهرة وأعضاء السفارة.
وفي أعقاب الاجتماع الثنائي، وقع الوزيران على الاتفاق، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

وأوضح شكري في المؤتمر الصحفي، أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

وأكد شكري أن الاتفاق: "يفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط"، مشددًا على أن العلاقة مع اليونان "قديمة ومهمة جدا لمصر".
وقال وزير الخارجية: "وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".
وأضاف: "العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي".

من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك تواصلا تاما ومستمرا بين البلدين على أعلى الصعد".
واعتبر دندياس أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية".
وأضاف: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وتأتي هذه الاتفاقية وسط توترات تشهدها المنطقة، إثر التدخّل التركي السافر في ليبيا وتوقيع رجب طيب أردوغان اتفاقية ترسيم حدود مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، في أواخر العام الماضي.

سامح شكري مصر اليونان نيكوس دندياس

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