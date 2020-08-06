الحرائق الغامضة تتوالى.. نيران تلتهم معملًا في طهران (فيديو)

وكالات:

اندلع حريق فجر الخميس في معمل للمواشي والدواجن بمنطقة فشافوية في طهران، وذلك في أحدث فصول مسلسل الحرائق الغامضة التي تضرب إيران منذ أسابيع.

وقال كريم رؤوف، مدير ناحية فشافوية، إن عملية واسعة النطاق تجري لاحتواء الحريق، لكن النيران تتسع وتمتد إلى الأطراف، كما أن رجال الإطفاء والإنقاذ موجودون في المكان، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

يأتي هذا بعد يومين على حريق آخر اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران. وذكر التلفزيون الإيراني- وقتذاك- أن حريقا اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس صباح الثلاثاء، دون الإفادة بوقوع قتلى أو جرحى.

🔥بولتن آتش‌سوزی ها

🔸️آتش‌سوزی شدید در شرکت دامداری پاکدشت در فشافویه شهرستان ری pic.twitter.com/0oPGzbRixV — Rkzasafari (@rkzasafari) August 5, 2020

كما قال مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وزادت حوادث الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الماضية غموضا بتزامنها مع حوادث أخرى طالت منشآت إيرانيةـ بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي تسبب في أضرار جسيمة.

وتعدت سلسلة الانفجارات والحوادث "الغامضة" التي طالت منشآت نووية وعسكرية أكثر من 16 حالة في غضون شهرين.