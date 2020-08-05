رئيس الصين يعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار بيروت
الصين - (أ ش أ)
بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى نظيره اللبناني ميشال عون، في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب في إصابة المئات.
وقال الرئيس الصيني -في البرقية- إنه شعر بالصدمة لوقوع ذلك الانفجار الذي أسفر عن خسائر بشرية فادحة، معربا بالإنابة عن الصين حكومة وشعبا وباسمه عن تعازيه العميقة في ضحايا الانفجار ومواساته الخالصة لأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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