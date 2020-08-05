كندا توقع اتفاقيتين لشراء ملايين الجرعات من لقاحات كورونا المحتملة

كندا - (أ ش أ)

وقعت الحكومة الكندية صفقتين مع شركتي "فايزر" و"مودرنا" العملاقتين لصناعة الأدوية بالولايات المتحدة، لشراء ملايين الجرعات من لقاحات كوفيد-19 التجريبية المحتملة.

وأعلنت وزيرة المشتريات أنيتا أناند، عن الصفقتين اليوم الأربعاء في تورونتو، والتي تعني حصول كندا إلى اللقاحات إذا ثبتت أنها آمنة وفعالة.

وبدأت الشركتان التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاحات المرشحة في الأسبوع الماضي، وهي اختبارات واسعة النطاق لتحديد مدى جودة عمل اللقاحات.

وتتطلب جميع اللقاحات المحتملة موافقة هيئة الصحة الكندية قبل استخدامها لتطعيم الكنديين.

وحذرت رئيسة الصحة العامة الكندية، الدكتورة تيريزا تام، أمس الثلاثاء من توقع أن يوفر اللقاح نهاية سريعة للوباء، قائلة إنها توفر الأمل ولكن من المحتمل ألا يكون الأمر بمثابة نهاية سريعة للأزمة.