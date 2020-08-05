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"حداد وطوارئ والجيش يتولى الحماية".. أهم قرارات مجلس الدفاع الأعلى في لبنان

12:01 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
"حداد وطوارئ والجيش يتولى الحماية".. أهم قرارات مجلس الدفاع الأعلى في لبنان

انفجار بيروت

(وكالات):

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ فيها، وهو ما أعلنته الحكومة اللبنانية بالفعل منذ قليل.

وقرر الأعلى للدفاع اللبناني، أن تتولى فورًا السلطة العسكرية العليا (الجيش اللبناني) صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة.

وأعلن مجلس الأعلى للدفاع الحداد الوطني والإقفال العام لمدة 3 أيام.

وهز انفجار ضخم ميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية.

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات بثها التلفزيون إن عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 50 قتيلا و2700 مصاب.

وقال المجلس الأعلى للدفاع في بيانه إنه قرر تشكيل لجنة تحقيق في انفجار بيروت على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.

وأضاف أنه سيتم تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير وتشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة

وأكد أن وجود ٢٧٠٠ طنًا من نترات الأمونيوم، لعدة سنوات بمرفأ بيروت أمرًا غير مقبول ومرفوض.

ودعا لتخصيص اعتمادات للمستشفيات لمعالجة الجرحى ودفع تعويضات لذوي الشهداء، مؤكدًا أنه سيتم تحضير كميات جديدة من القمح بدل التي تلفت وتشكيل خلية أزمة وحصر بيع الطحين للأفران فقط.

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مصدر أمني لبناني: الانفجار وقع أثناء عملية لحام منعًا لسرقة نترات الأمونيوم

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