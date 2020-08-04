رئيس الوزراء العراقي يعلن تضامن بلاده حكومة وشعبًا مع لبنان

العراق - (أ ش أ)

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تضامن بلاده حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته بيروت اليوم الثلاثاء.

وأكد الكاظمي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" استعداد العراق للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به.