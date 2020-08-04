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وزير خارجية لبنان الجديد يدين الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة بلاده

01:08 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير خارجية لبنان الجديد يدين الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة بلاده

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة

بيروت- (د ب أ):

أدان وزير الخارجية اللبناني الجديد، شربل وهبة، الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، مؤكدا تمسك بلاده بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ومبدأ ترسيم الحدود.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن وهبة قوله، خلال مراسم تسلم مهام منصبه بوزارة الخارجية والتي حضرها وزير الخارجية المستقيل ناصيف حِتي: "ستعمل وزارة الخارجية على الورقة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن عودة النازحين على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم للتخفيف من العبء عليهم وسنلتزم رفض التوطين وتأمين العودة للفلسطينين".

وأكد أنه سيكون "العين الساهرة على أداء العاملين في الوزارة وإنتاجيتهم لتفعيل عمل البعثات الخارجية وترشيد الإنفاق وتقوية المبادرات الخارجية وتشجيع اللبنانيين المنتشرين على الاستفادة من قانون استعادة الجنسية".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا أمس الاثنين مرسومين بقبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حِتي، وتولي شربل وهبه المنصب.

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة الانتهاكات الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي

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