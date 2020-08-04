الكويت:فتح ملفات 10 مشاهير جدد..ولهذه الأسباب جُمّدت أموالهم قبل التحقيق

كتبت- رنا أسامة:

تفتح النيابة العامة الكويتية، اليوم الثلاثاء، ملفات مشاهير "السوشيال ميديا" الـ10 الجُدد الذين تسلّمت بلاغات ضدهم قبل 5 أيام، حيث ستقوم بدراستها وفحصها تمهيدًا لإصدار قرارات؛ سواء بتجميد الأرصدة أو منع المتهمين من السفر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية واسعة الانتشار عن مصدر وصفته بالمُطلع، إن المشاهير الذين صدرت بحقهم أوامر المنع وتجميد الأرصدة سابقًا، كانت النيابة فحصت بلاغاتهم واكتشفت أدلة وقرائن، موضحًا أن الهدف من تلك القرارات هو التخوُّف من فرار أيٍ من المتهمين أو التصرف بالأموال التي ستجري مصادرتها في حال ثبوت التهمة بحكم قضائي نهائي.

وأشار المصدر- الذي لم تُسمه الصحيفة- إلى أن كل دينار يملكه هؤلاء المشاهير في حساباتهم سيُردّ ضعفين، وليس فقط سحب تلك الأموال في حال ثبوت التهمة، أي أنه "من يملك 10 ملايين دينار سيجري إلزامه برد 30 مليونًا"، وهو ما ينص عليه القانون الكويتي. ل

وأكّد المصدر، بحسب "القبس"، أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق، يأتي انطلاقًا من وجود تحريات أثبتت تلقذيهم أموالًا من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر- على حدّ قوله.

وأوضح أنه من بين الأسباب التي تجعل الجهات القضائية في الكويت تصدر مثل تلك القرارات، احتمال استخدام المتهمين أو بعضهم من قبل الخارج لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن انتظار ضبط المتهمين وسؤالهم عن التهم قد يمنحهم الوقت للتخلص من أرصدتهم وترتيب أوضاعهم أو هروب بعضهم، ولهذا السبب صدر قرار منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، لافتًا إلى أن بعض هؤلاء المشاهير لا يعرفون أن مصدر الأموال التي تسلموها جاءت من الخارج.

وقبل نحو 10 أيام، أصدر العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قرارًا بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

جاء ذلك بعد أسبوع من إحالة ملف هؤلاء المشاهير، الذين طالتهم اتهامات غسل الأموال مؤخرًا، إلى جهاز أمن الدولة الكويتي لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، نشرت "القبس" أسماء بعض المشاهير العشر المُتهمين بغسل الأموال، وهُم: (يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).

وكشفت الصحيفة عن تورّط 23 مشهورًا سعوديًا تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية، مُشيرة إلى أن وحدة التحريات المالية تلقّت 10 بلاغًا لمشاهير جُدد؛ ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 بلاغًا.

كان ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد، أكد ضرورة الاستمرار بملاحقة جرائم غسل الأموال، مُشددًا على أهمية إغلاق هذا الملف أمام المجتمع الدولي.

كما شدد النائب البرلماني الكويتي خالد الشطي على ضرورة عدم الالتفاف إلى الحسابات المشبوهة في المنصات الإعلامي، التي يتم تسييرها من خارج الكويت وبعض أذنابهم داخل البلاد والتي دأبت على بث الاشاعات لضرب القيم الدستورية والاستقرار.

ودعا الشطي إلى عدم إعطاء الفرصة لأيادي العابثين للعبث بأمن الوطن والوحدة الوطنية، مطالبا وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح بمواصلة خطواته في كشف ملفات الفاسدين وملاحقة جرائم غسل الأموال مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي باتّ.