إعصار إساياس يصل ساحل أمريكا الشرقي برياح أشد من المتوقع

واشنطن - (د ب أ)

ضرب إعصار أساياس الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) برياح بلغت أقصى سرعة لها 140 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ووصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من "أوشن آيل بيتش" في ولاية نورث كارولاينا، بعد الساعة 2300 مساء بقليل (0300 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء) وكانت الرياح المصاحبة له أشد من المتوقع.

وحذر المركز الوطني للأعاصير سكان المناطق التي يتوقع أن يصل إليها الإعصار من اندفاع العواصف "التي تهدد الحياة" والفيضانات والرياح القوية.

وأعلن رايان ميرفي حاكم ولاية نيو جيرسي حالة الطوارئ على مستوى الولاية، في اتجاه الشمال على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأغلق جميع مكاتب الولاية الحكومية ونصح السكان بعدم قيادة المركبات.

وأصدر المركز الوطني للأعاصير في وقت سابق تحذيرا مفاده أن العاصفة الاستوائية أساياس استعادت قوة الإعصار، وصنفه كإعصار من المستوى الأول، وهو أدنى مستوى.

وكان من المتوقع أن يهدأ الإعصار اليوم الثلاثاء فوق ولاية نورث كارولينا ويتحرك إلى الشمال الشرقي بالقرب من الساحل.

ولم تضرب العاصفة اليابسة في فلوريدا، برغم التوقعات الأولية التي أشارت إلى وصولها إلى هناك.

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