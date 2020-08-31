تحديد موعد محاكمة مستشار ترامب السابق في قضية احتيال
نيويورك - (د ب أ)
حددت قاضية تنظر قضية الاحتيال المرفوعة ضد ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، موعدًا مبدئيًا للمحاكمة في 24 مايو 2021.
ووجهت اتهامات إلى بانون وثلاثة آخرين بالاحتيال على الأشخاص الذين تبرعوا لحملة خاصة لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
وظهر الرجال الأربعة عبر الفيديو كونفرانس في جلسة محكمة في نيويورك اليوم الاثنين، وهي الأولى أمام قاضية المحكمة الجزئية أناليسا توريس.
وأكد المتهمون الثلاثة براءتهم من التهم. وكان بانون قد دفع بالفعل بأنه غير مذنب في وقت سابق من الشهر الجاري وأفرج عنه بكفالة.
واتهم بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، بتحويل أموال التبرعات لتمويل منظمي الحملة.
الخبر التالى:رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد في تحسن
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98727
عدد المصابين
-
72120
عدد المتعافين
-
5399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25252673
عدد المصابين
-
17595312
عدد المتعافين
-
847986
عدد الوفيات
إعلان