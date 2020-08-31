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تحديد موعد محاكمة مستشار ترامب السابق في قضية احتيال

10:45 م الإثنين 31 أغسطس 2020
تحديد موعد محاكمة مستشار ترامب السابق في قضية احتيال

ستيف بانون


نيويورك - (د ب أ)

حددت قاضية تنظر قضية الاحتيال المرفوعة ضد ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، موعدًا مبدئيًا للمحاكمة في 24 مايو 2021.

ووجهت اتهامات إلى بانون وثلاثة آخرين بالاحتيال على الأشخاص الذين تبرعوا لحملة خاصة لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وظهر الرجال الأربعة عبر الفيديو كونفرانس في جلسة محكمة في نيويورك اليوم الاثنين، وهي الأولى أمام قاضية المحكمة الجزئية أناليسا توريس.

وأكد المتهمون الثلاثة براءتهم من التهم. وكان بانون قد دفع بالفعل بأنه غير مذنب في وقت سابق من الشهر الجاري وأفرج عنه بكفالة.

واتهم بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، بتحويل أموال التبرعات لتمويل منظمي الحملة.

ستيف بانون نيويورك ترامب قضية احتيال

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