سانا: الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق
09:58 م الإثنين 31 أغسطس 2020
وكالات:
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء جنوب دمشق، فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل.
وأوضحت الوكالة السورية، أن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.
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