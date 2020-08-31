الأردن يرحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان

عمّان - (د ب أ)

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق چوبا للسلام، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية، في مدينة چوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وقالت وكالة الانباء الأردنية "بترا" إن الخارجية أكدت على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني "الشقيق" في النمو والازدهار.

كما أكدت على وقوف المملكة الأردنية إلى جانب "الأشقاء" في السودان في سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز السيادة والاستقلال.

وأشادت الوزارة بجهود كافة الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية، وثمنت جهود جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وقعت اتفاق سلام طال انتظاره مع الحركات المسلحة، ما زاد الآمال في إنهاء صراع دام 17 سنة.