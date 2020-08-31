مقتل 3 أشخاص في حادثي انفجار غاز منفصلين في الإمارات

أبو ظبي - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإماراتية، مقتل ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، في حادثين منفصلين يتعلقان بتسرب الغاز.

ولقي شخصان مصرعهما عندما تسبب تسرب للغاز في انفجار بمطعم في العاصمة أبوظبي، وفقا لما ذكره بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبى .

وقال البيان،إن أحدهما توفي جراء تأثره بشكل مباشر بالانفجار ، في حين كان الآخر في الجهة المقابلة وتوفي جراء سقوط قطعة أسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة.

وأضاف البيان "أنه وفقًا للتحقيقات الميدانية، تبين أنه نجم عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن وقوع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي.

وأخلت شرطة أبوظبي المبنى من جميع السكان بسلام، ويجري العمل حاليًا على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الانتهاء من تأمين المبنى بشكل كامل.

وفي مدينة دبي لقي رجل حتفه بعد انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى مكون من أربعة طوابق، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الإماراتية.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في دبي إن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من المبنى.