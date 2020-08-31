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كورونا: 6 ملايين إصابة في الولايات المتحدة وروسيا تسجل مليون حالة

02:06 م الإثنين 31 أغسطس 2020
كورونا: 6 ملايين إصابة في الولايات المتحدة وروسيا تسجل مليون حالة

فيروس كورونا

عواصم عالمية- (بي بي سي):

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كوورونا المستجد في الولايات المتحدة من ستة ملايين حالة فيما توشك في روسيا على القفز إلى حاجز المليون.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا في قائمة إصابات كورونا بإجمالي خمسة ملايين إصابة و996 ألفا و431 حالة، فيما تحل روسيا رابعا بعد كل من البرازيل والهند بـ995 ألفًا و319حالة إصابة.

أما روسيا فقد سجلت 4993 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بعدما عاودت معدلات الإصابة مواصلة ارتفاعها طفيفا لليوم الخامس على التوالي.

وتعد الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد وفيات كورونا بأكثر من 183 ألف وفاة فيما تجاوز عدد ضحايا الفيروس في روسيا الـ 17 ألف وفاة.

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