جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر بيانًا بشأن الغارات الجوية على سوريا

(وكالات)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن طائرات ومروحيات الجيش الإسرائيلي شنّت غارات على مواقع وأهداف تابعة للجيش السوري جنوبي البلاد.

وكتب أدرعي على تويتر": "شنّت قبل قليل طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس الأحد في جنوب هضبة الجولان".

وأضاف: "شملت الأهداف مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، بالإضافة إلى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وتابع: "يعتبر الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية مسؤولة عن أي عملية تنطلق من أراضيها وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة إسرائيل".

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1290382297200578560

كانت الوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

بدوره، أوضح مصدر عسكري سوري، تفاصيل القصف الجوي الذي تعرّضت له بعض المناطق التابعة للجيش السوري في القنيطرة.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات".