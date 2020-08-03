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السعودية تسمح بدخول الشاحنات الخليجية عبر المنافذ البرية

11:03 م الإثنين 03 أغسطس 2020
السعودية تسمح بدخول الشاحنات الخليجية عبر المنافذ البرية

السعودية

الرياض - (د ب أ):
أصدرت الجمارك السعودية، اليوم الاثنين، تعميمًا على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل سلعاً تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.
وأوضحت الجمارك السعودية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.
يُذكر أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة.

السعودية الرياض فيروس كورونا

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