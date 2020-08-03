وفاة 16 شخصا جراء السيول في مأرب اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب شرقي اليمن، مساء اليوم الاثنين، وفاة 16 شخصا جراء السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وقال مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمأرب في بيان صحفي إن "مستشفيات المحافظة سجلت وصول 16 شخصا بينهم 8 أطفال توفوا غرقا جراء السيول".

وأضاف البيان أن شخصا توفي أيضا جراء صاعقة رعدية تزامنت مع الأمطار الغزيرة.

وأشار البيان إلى تسجيل أربع إصابات جراء السيول في المحافظة، بينها حالتان في حالة حرجة.

وذكر البيان أن مكتب وزارة الصحة وجه جميع المستشفيات برفع جاهزية الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول في عدد من مديريات المحافظة.