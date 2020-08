مستشارة البيت الأبيض تطلق تحذيرًا بشأن كورونا.. وترامب ساخرًا: "مثيرة للشفقة"

(وكالات):

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، انتقادًا لاذعًا لمستشارة البيت الأبيض ديبورا بيركس، بعدما حذّرت من مرحلة جديدة تتصل بوباء كورونا معتبرًا تصريحاتها "مثيرة للشفقة".

وقال ترامب إن بيركس رضخت لضغوط كي تتخذ موقفا سلبيا، وكتب على تويتر "ديبورا وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة".

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!