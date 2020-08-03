مستشارة البيت الأبيض تطلق تحذيرًا بشأن كورونا.. وترامب ساخرًا: "مثيرة للشفقة"

(وكالات):

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، انتقادًا لاذعًا لمستشارة البيت الأبيض ديبورا بيركس، بعدما حذّرت من مرحلة جديدة تتصل بوباء كورونا معتبرًا تصريحاتها "مثيرة للشفقة".

وقال ترامب إن بيركس رضخت لضغوط كي تتخذ موقفا سلبيا، وكتب على تويتر "ديبورا وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة".

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020

وقالت بيركس الأحد لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة التي سجلت نحو 155 ألف وفاة بكوفيد-19، تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

وكتبت مديرة الاتصالات الاستراتيجية إليسا فرح على تويتر أن "محاولة رئيسة المجلس بيلوسي المتكررة لتقويض وإشاعة عدم ثقة لدى العامة تجاه الدكتورة بيركس، أكبر أختصاصيي الصحة العامة في خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد، تنم عن درجة كبيرة من اللامسؤولية".

والشخصية الرئيسية الأخرى في الخلية الأمريكية الطبية المعنية بمكافحة الفيروس، الدكتور أنطوني فاوتشي، كثيرا ما تلقى معاملة فظة من البيت الأبيض وأحيانا من ترامب نفسه، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وتقييمات فاوتشي الواقعية لتفشي العدوى كثيرا ما تصطدم بتوقعات أكثر تفاؤلا يروج لها الرئيس.

وقد وصف ترامب فاوتشي بالشخص "المثير للقلق" معتبرا أنه يضلل الجمهور. وقال الأسبوع الماضي إن نسبة التأييد للطبيب لدى الجمهور تفوق بكثير معدلات التأييد له.