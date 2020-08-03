سلطات استراليا تصدر إجراءات جديدة في ملبورن بعد ارتفاع إصابات كورونا

كانبرا- (د ب أ):

أعلنت السلطات الأسترالية سلسلة من الإجراءات الجديدة الأكثر صرامة في مدينة ملبورن لاحتواء تفشي فيروس كورونا، تتضمن إغلاق أعمال البيع بالتجزئة والمحال التجارية والحانات والفنادق.

وقال دانيال اندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، وعاصمتها ملبورن، اليوم الاثنين :"جميع سكان فيكتوريا مطالبون بالعمل من المنزل، باستثناء الحالات التي لا يمكنها ذلك".

وأوضح للصحفيين في ملبورن أن جميع أعمال البيع بالتجزئة والحانات والفنادق ومواقع التصنيع ستوقف عملياتها من الساعة 11 و59 دقيقة (1359 بتوقيت جرينتش) من يوم بعد غد الأربعاء لمدة ستة أسابيع للحد من الارتفاع الأخير في الانتقال المحلي لكورونا.

وسيكون متاحا للمتاجر الأساسية فقط، مثل محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة ومزودي الوقود والصيدليات ومكاتب البريد، فتح أبوابها. كما ستتمكن بعض المتاجر من تقديم خدمات "الطلب والحضور للاستلام" أو التوصيل.

وملبورن هي ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا. وتعاني موجة ثانية من جائحة كورونا منذ يونيو.

وأعلن أندروز أن 13 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيروس الليلة الماضية، ما دفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى 136 والحصيلة في جميع أنحاء البلاد إلى 221 . كما سجلت البلاد 429 حالة إصابة جديدة، الغالبية العظمى منها في ملبورن.

وأعلن أندروز أمس "حالة طوارئ" في الولاية، إلى جانب فرض حظر تجول ليلي وتعليق عمل برلمان الولاية.

وسوف يتم السماح لسكان المدينة بالتسوق مرة واحدة في اليوم، وممارسة الرياضة لفترة لا تتجاوز ساعة يوميا في نطاق خمسة كيلومترات من منازلهم.

وألغت السلطات جميع حفلات الزفاف في ملبورن. ويشار إلى أن استخدام الكمامات أمر إجباري بالفعل. وسوف يستمر العمل بهذه القيود وحظر التجوال حتى 13 سبتمبر المقبل.