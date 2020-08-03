وفاة جون هيوم السياسي الإيرلندي الحاصل على جائزة نوبل للسلام

دبلن- (أ ش أ):

توفى السياسي الإيرلندي جون هيوم، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عن جهوده لإنهاء العنف في أيرلندا الشمالية، عن عمر ناهز 83 عاما.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن الكثيرين يعتبرون هيوم المهندس الرئيسي وراء اتفاقية السلام، وأنه أحد أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ أيرلندا السياسي الحديث.

وقد فاز هيوم بجائزة غاندي للسلام وجائزة مارتن لوثر كينج، وبذلك أصبح الفائز الوحيد بجوائز السلام الثلاث.