مسلحو داعش يواصلون قتال القوات الأفغانية بعد هجوم السجن

كابول- (د ب أ):

أعلن مسؤول أن مسلحي تنظيم داعش ما زالوا يواصلون قتال القوات الأفغانية صباح اليوم الاثنين بعد 14 ساعة من استهدافهم سجن في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان بسيارة مفخخة وهجوم مسلح .

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الاقليم إنه بعد اقتحام سجن في مدينة جلال أباد أمس الأحد، احتل المهاجمون مبنى سكنيا قريبا، ما أعاق محاولات قوات الأمن لتحقيق الاستقرار.

وأضاف خوجياني أن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة من المهاجمين حتى الآن، وهناك عملية جارية للإيقاع بهم جميعا.

وقال خوجياني إن الهجوم الذي استمر ساعات خلف خمسة قتلى و42 جريحا حتى الآن. ومع ذلك، هذا ليس رقما نهائيا.

وبينما لم يتضح بعد عدد المهاجمين المتورطين، تحدث عضو مجلس الإقليم سهراب قدري عن عشرة مهاجمين.

وقال قدري إن عددا كبيرا من السجناء فروا من السجن خلال الاشتباكات، لكن لم يتم تحديد العدد بشكل دقيق بعد.

ووقع الهجوم بعد يوم من إعلان القوات الأفغانية عن مقتل قائد استخبارات تنظيم داعش في أفغانستان أسد الله أوروكازاي في جلال أباد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته.

ونفت حركة طالبان تورطها في الحادث الذي وقع أثناء وقف لإطلاق النار متفق عليه بشكل متبادل مدته ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى، بدأ يوم الجمعة الماضي.

وكان مسلحو تنظيم داعش يستخدمون الإقليم كقاعدة لهم قبل أن تطردهم قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان في السنوات الأخيرة.