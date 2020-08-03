سكاي نيوز: وزير الخارجية اللبناني يتقدم باستقالته رسمياً

أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل تقدم وزير الخارجية اللبناني "ناصيف حتي" باستقالته رسمياً لرئيس الوزراء حسان دياب.

وأعلن مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي الهاشم في تصريحات سابقة أنه من المفترض أن يتقدم "ناصيف حتي" باستقالته اليوم الاثنين، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها، وانسداد الأبواب أمامها في الخارج بشكل كامل.

ويشهد لبنان الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار