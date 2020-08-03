كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ينخفض عدد المرضى المصابين محليا.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 الفا و 389 حالة بينما استقر عدد الوفيات عند 301 حالة.
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن 20 حالة جديدة جاءت من الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.
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