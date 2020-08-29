السودان: ٥ نقاط فنية وقانونية مختلف عليها في مفاوضات سد النهضة

وكالات

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده مصممة على التفاوض بشأن النقاط الخلافية المختلفة حول سد النهضة، مشددًا على حرص بلاده على التفاوض لكن ليس إلى ما لا نهاية.

وأشار عباس في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إل أنهم اقترحوا أن يعطوا خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر في التفاوض، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة التفاوض حول السد في أي وقت.

وكشف عن رفض السودان أمس لمقترح لتمديد المفاوضات التزامًا بقرار الاتحاد الأفريقي.

وقال: "حريصون على التفاوض بشأن سد النهضة لكن الطريقة التي يتم بها التفاوض غير مجدية".

وأوضح أن أوجه الخلاف في المفاوضات لا تتعد ١٠% لكنها محورية في التفاوض، مضيفًا أن هناك ٥ نقاط فنية وقانونية مختلف عليها في المفاوضات.