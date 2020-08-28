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وزير الخارجية الجزائري يلتقي في مالي مع المبعوث الأممي ورئيس البعثة الأفريقية

09:47 م الجمعة 28 أغسطس 2020
وزير الخارجية الجزائري يلتقي في مالي مع المبعوث الأممي ورئيس البعثة الأفريقية

وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

الجزائر - (أ ش أ):
التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، في العاصمة المالية باماكو بصالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن بوقادوم أجرى كذلك محادثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمنطقة الساحل بيير بويويا.
وبحسب البيان فقد ركز الاجتماعان على الوضع الحالي في مالي، وكذلك سبل ووسائل دعم هذا البلد الشقيق والمجاور للجزائر للتغلب على التحديات الحالية.

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