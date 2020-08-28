ميليشيات الوفاق تطلق النار على المتظاهرين قرب ميدان الشهداء بطرابلس

وكالات:

أفادت فضائية العربية السعودية، بأن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، تطلق النار على المتظاهرين المتواجدين قرب ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن "6 محتجين سلميين" خطفوا في طرابلس يوم الأحد، خلال تظاهرات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، مطالبة "بإطلاق سراحهم فورا".

وأفاد بيان للمنظمة، الأربعاء، أن "بعض" المحتجين أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار من جانب مجموعة موالية لحكومة الوفاق ، مشيرة الى أنها جمعت شهادات عدة وحلّلت مقاطع فيديو.

وذكرت المنظمة أن رجالا "يرتدون لباسا عسكريا للتخفي" أطلقوا النار بين الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي وتواصل ذلك حتى الساعة 21:00.