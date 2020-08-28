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عمدة موسكو يحدد موعد الانتصار على كورونا في المدينة

02:49 م الجمعة 28 أغسطس 2020
عمدة موسكو يحدد موعد الانتصار على كورونا في المدينة

عمدة موسكو سيرغي سوبيانين

وكالات:

صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن العاصمة الروسية ستحتفل بالانتصار على وباء فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 بحلول الربيع المقبل، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال سوبيانين خلال اجتماع اليوم الجمعة: "أنا على يقين أنه في غضون بضعة أشهر، ربما ستة أشهر كحد أقصى، سنتغلب على فيروس كورونا نهائيا".

وأضاف: "يعمل على مكافحة كورونا علماء موسكوفيون وروس وعالميون، ويجري وضع لقاحات وأدوية وتقنيات علاج فعالة، وكل ذلك يتطور ويتحرك بالتزامن. لقد تم تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا، وأتوقع ظهور نظائره في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق أعلن سوبيانين عن إطلاق اختبارات سريرية واسعة النطاق للقاح ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-V" في موسكو، موضحا أنه يمكن أن يشارك فيها 40 ألف شخص على أساس تطوعي، على أن يكون عمر المشاركين أكثر من 18 عاما وشريطة ألا يحمل المتطوع أعراضا لأي عدوى فيروسية تنفسية حادة ولم يسبق أن أصيب بمرض "COVID-19".

عمدة موسكو فيروس كورونا اختبارات سريرية

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