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الكرملين: نأمل مواصلة رئيس الوزراء الياباني الجديد تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو

02:01 م الجمعة 28 أغسطس 2020
الكرملين: نأمل مواصلة رئيس الوزراء الياباني الجديد تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو

دميتري بيسكوف

وكالات:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأمل في أن يقوم رئيس الوزراء الياباني الذي سيخلف شينزو آبي، بتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو، حسبما نقلت وكالة تاس الإخبارية.

وشدد بيسكوف في حديث للصحافيين الجمعة، على أن "علاقات عمل ممتازة تربط آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأن بوتين "يقدرها بشدة".

وأضاف ممثل الكرملين: "أنه لأمر مؤسف للغاية، أن يقرر شينزو آبي ترك منصب رئيس وزراء اليابان. ونأمل بأن يتبع خليفته مسار تعزيز تطور العلاقات الروسية اليابانية".

ووفقا له، فإن آبي "قدم مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الثنائية، وتمسك دوما بمبدأ حل جميع القضايا الخلافية، حتى أصعبها، حصرا من خلال المفاوضات وتطوير العلاقات في تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يشاركه به الرئيس الروسي بشكل تام".

وأكد بيسكوف، أن الكرملين يتمنى لشينزو آبي الشفاء من المرض، والتغلب على المصاعب الصحية التي تحدث عنها.

ديمتري بيسكوف طوكيو موسكو شينزو ابي

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