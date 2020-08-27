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مالي.. الانقلابيون يفرجون عن الرئيس المخلوع كيتا

03:18 م الخميس 27 أغسطس 2020
مالي.. الانقلابيون يفرجون عن الرئيس المخلوع كيتا

إبراهيم بوبكر كيتا

(وكالات):

أطلق المتمرودن في مالي سراح الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، فجر اليوم الخميس، وفق ما أكدت مصادر إعلامية محلية نقلا عن عائلته.

وقالت مصادر عائلية إن أفرادا من القوات الخاصة المالية، اقتادوا الرئيس المخلوع كيتا اتجاه مقر إقامته الساعة الثالثة فجرا، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وانتخب كيتا عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.

وأعلن كيتا، ليلة الأربعاء، عن استقالته في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، وذلك بعد ساعات من اعتقاله على يد عسكريين قادوا تمردا وسيطروا على العاصمة باماكو.

وقال كيتا في خطاب مقتضب على التلفزيون إنه يستقيل من منصبه ويعلن حل البرلمان. وأضاف: "لا أريد المزيد من سفك الدماء من أجل البقاء في السلطة".

ورغم إدانة الانقلاب من طرف المجتمع الدولي، فإنه لم يلق معارضة تذكر في باماكو. اذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون العام (أو إر تي إم) بث برامجه.

ولقي العسكريون الذين استولوا على الحكم ووعدوا بإجراء "انتقال سياسي"، استقبالا حافلا يوم الجمعة وسط باماكو، من طرف آلاف من أنصار المعارضة التي طالبت لأشهر باستقالة رئيس الدولة وحيت الجيش على تدخله.

إبراهيم بوبكر كيتا مالي

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