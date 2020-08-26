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المليشيات تطرد المتظاهرين من ميدان الشهداء في طرابلس

10:46 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
المليشيات تطرد المتظاهرين من ميدان الشهداء في طرابلس

مظاهرات طرابلس

وكالات

طردت ميليشيات النواصي، المتظاهرون من ميدان الشهداء في طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، في رابع أيام الاحتجاجات ضد ما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، حسبما ذكرت العربية.

‏وناشد المتظاهرون، بعثة الأمم المتحدة لنجدتهم من الميليشيات والمرتزقة الذين حاصروهم في محيط ميدان الشهداء بطرابلس وأطلقوا النار عليهم وأسقطوا عددًا منهم.

وذكر شهود عيان، أن الميليشيات اختطفت عددًا من المتظاهرين وسط طرابلس وقادتهم إلى أماكن مجهولة.

سقط جرحى في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، برصاص الميليشيات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏وقال شهود عيان، إن قوات الداخلية التابعة لما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة الليبية.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم، أن مجموعات مسلحة طوقت المتظاهرين الليبيين في ميدان الشهداء بمدينة طرابلس، وعددًا من الشوارع المحيطه به.

وأطلقت المجموعات المسلحة النار بشكل مكثف على المتظاهرين بعد تطويقهم.

ودخلت الاحتجاجات الليبية في مدينة طرابلس، الخاضعة لسيطرة ما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، يومها الرابع على التوالي، تنديدًا بالأوضاع المعيشية المتدهورة، وللمطالبة برحيل السراج والمجلس الرئاسي.

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