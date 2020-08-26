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الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع نظيره الإماراتي الأزمة الليبية والتصدي لنفوذ إيران

06:14 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع نظيره الإماراتي الأزمة الليبية والتصدي لنفوذ إيران

مايك بومبيو

وكالات

بث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الصراع الليبي والتصدي لنفوذ إيران في المنطقة وذلك خلال زيارة قصيرة للإمارات، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

جاءت الزيارة عقب اتفاق بوساطة أمريكية هذا الشهر أصبحت بموجبه الإمارات ثالث دولة عربية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وزار بومبيو هذا الأسبوع إسرائيل والسودان والبحرين، وأشار إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قائلا على تويتر بعد وصوله إلى الإمارات "أتمنى أن نستفيد من هذا الزخم من أجل السلام في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إن بومبيو تحدث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن دعم عدم التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة الخليج، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث في المنطقة.

وتعتبر الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل إيران التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط، رغم أن الإمارات قالت إن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست موجهة إلى طهران.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، حليفة الولايات المتحدة، في منتصف عام 2017 بسبب اتهامات للدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة. وتنفي قطر ذلك.

وتريد واشنطن تشكيل جبهة موحدة من دول الخليج العربية في مواجهة إيران، وحاولت الوساطة لإنهاء النزاع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حضر الاجتماع في أبوظبي.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأزمة الليبية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان انتفاضة طرابلس

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