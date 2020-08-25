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بالصلاة.. مسلمو الروهينجا بمخيمات بنجلاديش يحيون ذكرى القمع

11:06 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
بالصلاة.. مسلمو الروهينجا بمخيمات بنجلاديش يحيون ذكرى القمع

دكا - (د ب أ)

قال منظمون اليوم الثلاثاء، إن مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات مزدحمة للاجئين في بنجلاديش، أحيوا الذكرى الثالثة لحملة القمع الوحشية التي أجبرتهم على الفرار من ميانمار في صمت وبالصلاة.

وقال محب الله، رئيس جمعية روهينجا أراكان للسلام وحقوق الإنسان: "نحن جميعًا نبقى في الداخل كدليل على الاحتجاج؛ لا أحد منا يخرج للعمل، ولن تفتح متاجر في المخيمات اليوم".

ودعا المجتمع الدولي إلى اعتبار الوحشية التي يرتكبها جيش ميانمار بمثابة "إبادة جماعية" وتنفيذ ترتيبات إعادة توطين كريمة لمجموعة الأقلية العرقية المسلمة.

ويعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في معسكرات في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنجلاديش بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

يشار إلى أن عدد مجهول تعرضوا للقتل وللتعذيب في حملة القمع، ومن جانبها قالت جمعية شباب الروهينجا، وهي منظمة تدافع عن حقوق اللاجئين، في بيان لها إن 24 ألفا من الروهينجا قُتلوا، وتعرضت 18 ألف امرأة للاغتصاب، وتم إحراق 115 ألف منزل.

وحثت الجمعية الأمم المتحدة على محاسبة ميانمار على الجرائم التي ارتكبها جنودها ضد الروهينجا.

مسلمو الروهينجا بنجلاديش حقوق الإنسان

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