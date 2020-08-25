أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

"حراك ٢٣ أغسطس" يمهل حكومة الوفاق ٢٤ ساعة لإعلان استقالتها

08:55 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
"حراك ٢٣ أغسطس" يمهل حكومة الوفاق ٢٤ ساعة لإعلان استقالتها

وكالات

أعلنت حركة "حراك 23 أغسطس" في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتفاضة الشعبية في طرابلس مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة وعلى رأسها توفير العيش الكريم للمواطن الليبي.

ونقل موقع "ليبيا ٢٤" عن بيان "حراك ٢٣ أغسطس" قوله إنه أمهل ما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ومجلسها الرئاسي 24 ساعة لإعلان الاستقالة احترامًا لإرادة الشعب.

وطالب الحراك، في بيانه بالإفراج الفوري عن المعتقلين من قبل داخلية حكومة السراج، والتي اعتدت على الشباب المنتفض بالرصاص الحي وحملات الاعتقال العشوائية.

وتوالت موجات الشجب والاستنكار من قبل منظمات المجتمع المدني الليبية وبعض الأحزاب والتيارات السياسية ضد ممارسات مرتزقة فايز السراج ضد المتظاهرين السلميين.

تجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس الليبية، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، وطريقة إدارة ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها مساء اليوم، أن متظاهرون يتوجهون إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق في طريق السكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالو إن عناصر من الميليشيات وموالون لحكومة الوفاق يحاولون إخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء وسط طرابلس.

وأفادت قناة "العربية" السعودية، أن مرتزقة سوريون هاجموا المتظاهرين وهم في طريقهم لمقر الوفاق.

فيما دعت داخلية الوفاق، المتظاهرين بالاحتجاج بعيدًا عن مقر الحكومة.

حركة حراك 23 أغسطس حكومة الوفاق ليبيا

الخبر التالى:

"الشعب يريد إسقاط النظام".. تجدد مظاهرات ليبيا ومهلة ٢٤ لاستقالة "الوفاق" (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الخارجية المصرية بشأن مفاوضات سد النهضة