"حراك ٢٣ أغسطس" يمهل حكومة الوفاق ٢٤ ساعة لإعلان استقالتها

وكالات

أعلنت حركة "حراك 23 أغسطس" في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتفاضة الشعبية في طرابلس مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة وعلى رأسها توفير العيش الكريم للمواطن الليبي.

ونقل موقع "ليبيا ٢٤" عن بيان "حراك ٢٣ أغسطس" قوله إنه أمهل ما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ومجلسها الرئاسي 24 ساعة لإعلان الاستقالة احترامًا لإرادة الشعب.

وطالب الحراك، في بيانه بالإفراج الفوري عن المعتقلين من قبل داخلية حكومة السراج، والتي اعتدت على الشباب المنتفض بالرصاص الحي وحملات الاعتقال العشوائية.

وتوالت موجات الشجب والاستنكار من قبل منظمات المجتمع المدني الليبية وبعض الأحزاب والتيارات السياسية ضد ممارسات مرتزقة فايز السراج ضد المتظاهرين السلميين.

تجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس الليبية، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، وطريقة إدارة ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها مساء اليوم، أن متظاهرون يتوجهون إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق في طريق السكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالو إن عناصر من الميليشيات وموالون لحكومة الوفاق يحاولون إخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء وسط طرابلس.

وأفادت قناة "العربية" السعودية، أن مرتزقة سوريون هاجموا المتظاهرين وهم في طريقهم لمقر الوفاق.

فيما دعت داخلية الوفاق، المتظاهرين بالاحتجاج بعيدًا عن مقر الحكومة.