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ملك الأردن وولي العهد يستقبلان السيسي والكاظمي

12:58 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ملك الأردن وولي العهد يستقبلان السيسي والكاظمي

ملك الأردن وولي العهد

وكالات:

استقبل الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويشارك الرئيس السيسي والكاظمي في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع مصر والأردن والعراق، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، حسبما نقلت وكالة عمون الإخبارية الأردنية.

ملك الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني السيسي الرئيس السيسي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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