ملك الأردن وولي العهد يستقبلان السيسي والكاظمي
وكالات:
استقبل الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ويشارك الرئيس السيسي والكاظمي في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع مصر والأردن والعراق، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، حسبما نقلت وكالة عمون الإخبارية الأردنية.
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