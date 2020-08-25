جمهوريون يصفون الديمقراطيين بأنهم حزب سيؤدي لزيادة الجريمة في أمريكا
واشنطن- (د ب أ):
تكررت فكرة أن فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، سيؤدي إلى زيادة الجريمة وانخفاض مستوى الأمان للمواطن العادي، خلال الليلة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الجمهوري الثلاثاء.
واستنكر المشرع جيم جوردان "الجريمة والعنف وحكم الغوغاء" في المدن الخاضعة لإدارة الديمقراطيين، بينما اتهم منافسيه بـ"محاولة انتزاع أسلحتكم".
كما انتقد متحدثون آخرون، الديمقراطيين بشأن الجريمة ومسألة الأسلحة النارية، وكان من بينهم والد فتاة قتلت في إطلاق نار بمدرسة ثانوية، حيث قال إن الرئيس دونالد ترامب "اتخذ إجراء" لحماية الطلاب.
وتم تصوير الديموقراطيين على أنهم الحزب الذي يريد خفض تمويل الشرطة بشكل حاد، رغم أن تلك السياسة تظل وجهة نظر أقلية داخل كتلة يسار الوسط على المستوى الوطني.
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