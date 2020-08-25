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الأمن الموريتاني يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

05:11 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الأمن الموريتاني يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

محمد ولد عبدالعزيز

نواكشوط- (أ ش أ):

قرر جهاز الأمن الموريتاني، منع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد.

وأصدر مدير عام الأمن اللواء مسقارو ولد سيدي، وفقًا لصحيفة الصحراء الموريتانية، تعميمًا إلى السلطات في المنافذ البرية والجوية والبحرية بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد.

يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق عبدالعزيز يحاكم على ذمة قضايا تتعلق بالفساد.

هذا المحتوى من

Asha
محمد ولد عبدالعزيز نواكشوط موريتانيا

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