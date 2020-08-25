أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

أول كفيف في تاريخ تونس حائز على الدكتوراه يرشح لحقيبة وزارية

04:41 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أول كفيف في تاريخ تونس حائز على الدكتوراه يرشح لحقيبة وزارية

هشام المشيشي

تونس- (د ب أ):

اقترح رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي، الطالب الكفيف الحاصل على الدكتوراه في الآداب، وليد الزيدي، ليكون وزيرًا للثقافة في حكومته المقترحة التي عرضت على الرأي العام ليل الاثنين.

وسيكون الزيدي، 34 سنة، أصغر وزير مقترح في حكومة الكفاءات المستقلة التي عرضها المشيشي، وأول وزير كفيف في تاريخ تونس في حال نالت الحكومة الثقة من البرلمان في جلسة تصويت خلال أيام.

وعرض المشيشي منصب وزير الثقافة على الشاب الزيدي، الذي ناقش أطروحة الدكتوراه في 2019 بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة القريبة من العاصمة.

وبحسب السيرة الذاتية المتداولة لوزير الثقافة المقترح، فإنه فقد بصره وهو رضيع في سن العامين بسبب مرض سرطان أصابه، لكن ذلك لم يمنعه من التميز في مراحل دراسته، وهو أول كفيف في تونس والمنطقة العربية يحصل على شهادة التبريز (التفوق) في اللغة العربية.

والزيدي متعدد المواهب فهو إلى جانب اهتمامه بتدريس الترجمة والبلاغة والبحوث المتخصصة في علم النفس، فهو أيضًا شاعر وعازف على آلة العود ومنشط بدار الثقافة في مدينة القصرين.

هشام المشيشي كفيف تونس وليد الزيدي

الخبر التالى:

ترامب يوصف بـ"حارس الحضارة الغربية" مع بدء مؤتمر الحزب الجمهوري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان