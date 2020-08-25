الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود أمام أبنائه (فيديو)

وكالات

أطلقت الشرطة الأمريكية، النار على رجل أسود في ظهره عدة مرات في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، أمام أبنائه الثلاثة، حسبما قال محامي عائلته، مما أطلق شرارة اضطرابات شابها العنف في بعض الأحيان خلال الليل ودفع حاكم الولاية للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنفاذ القانون، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مصدر بأن قرابة 200 من أفراد الحرس الوطني من المتوقع نشرهم في كينوشا يوم الاثنين للمساعدة في التصدي للاحتجاجات.

WARNING GRAPHIC ⚠️ Police in Kenosha, Wisconsin shoot an unarmed man in the back pic.twitter.com/ZPdixPNwJY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 24, 2020

وكانت صحيفة "ميلووكي جورنال" ذكرت أنه سيجري نشر حوالي 125 من أفراد الحرس الوطني في كينوشا الاثنين، لمواجهة ما يُتوقع أن تكون ليلة أخرى من المظاهرات.

ونُقل جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عامًا إلى المستشفى بعد إطلاق النار في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد الماضي.

وقال والد بليك لشبكة "إن.بي.سي نيوز" يوم الاثنين، إن ابنه أجريت له جراحة وحالته مستقرة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بليك وهو يسير باتجاه جانب السائق في سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره، ويمكن سماع دوي أصوات سبعة أعيرة نارية أثناء فتح بليك، الذي كان أعزل فيما يبدو، باب السيارة.

ولم يٌعرف ما إذا كان رجال الشرطة رأوا شيئا داخل السيارة لتبرير استخدام القوة الفتاكة. كما لم يتضح ما إذا كان أحد الشرطيين أو كلاهما أطلق النار.