الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود أمام أبنائه (فيديو)

وكالات

أطلقت الشرطة الأمريكية، النار على رجل أسود في ظهره عدة مرات في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، أمام أبنائه الثلاثة، حسبما قال محامي عائلته، مما أطلق شرارة اضطرابات شابها العنف في بعض الأحيان خلال الليل ودفع حاكم الولاية للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنفاذ القانون، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مصدر بأن قرابة 200 من أفراد الحرس الوطني من المتوقع نشرهم في كينوشا يوم الاثنين للمساعدة في التصدي للاحتجاجات.

WARNING GRAPHIC ⚠️ Police in Kenosha, Wisconsin shoot an unarmed man in the back pic.twitter.com/ZPdixPNwJY