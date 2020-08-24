علماء: العثور على أول دليل لتجدد الإصابة بكورونا

هونج كونج - (د ب أ)

قال علماء في هونج كونج، إنهم أثبتوا أن مريضًا تعافى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصيب مرة أخرى، وهو أول دليل في العالم على إمكانية حدوث ذلك، حسبما كتبوا على موقع تويتر اليوم الاثنين.

وكتب الباحثون في مستشفى جامعة هونج كونج،، أن هذا يظهر أن "المناعة يمكن أن تستمر لفترة قصيرة بعد الإصابة الطبيعية".

وتحدث الباحثون عن رجل 33 عامًا، أصيب بالفيروس في الربيع، وتأكدت إصابته بالفيروس مجددا بعد أربعة أشهر بعد رحلة إلى إسبانيا في أغسطس.

وأظهر البحث في تسلسل جينوم الفيروس أنه مصاب بسلالة مختلفة، ولم يكن يعاني من تجدد العدوى الأولى.

ويعتقد الكثيرون أن مرضى (كوفيد-19) الذين تعافوا يتمتعون بالمناعة من إعادة العدوى، لكن هناك أدلة على أن بعض المرضى يعانون من انخفاض مستويات الأجسام المضادة بعد بضعة أشهر، حسبما قال الباحثون.

وقالوا "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يستمر بين سكان العالم كما هو الحال بالنسبة لفيروسات كورونا البشرية الشائعة الأخرى المرتبطة بالبرد، حتى لو اكتسب المرضى مناعة عن طريق العدوى الطبيعية".

وخلصوا إلى أن المرضى الذين تعافوا يجب أن يتبعوا أيضا التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأن يتم أخذ التلقيح في الاعتبار.