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محادثات ألمانية نمساوية حول المساعدات الاقتصادية فى أزمة كورونا وتحديث المدن

10:29 م الإثنين 24 أغسطس 2020
محادثات ألمانية نمساوية حول المساعدات الاقتصادية فى أزمة كورونا وتحديث المدن

أولاف شولتز

فيينا - (أ ش أ):

بحث ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا اليوم مع وزير المالية الألماني ونائب المستشار أولاف شولتز دعم الاتحاد الأوروبي لفيينا للتغلب على الازمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا .

وقال لودفيج فى تصريحات له اليوم الاثنين عقب المقابلة أنه أطلع الوزير الألماني على نشاط صندوق الاستثمار " افخر بفيينا " والذي يركز على تقديم المساعدات الاقتصادية الحكومية فى أوقات الأزمات كما يساعد الشركات على وقف تسريح العمالة ومن ثم تقليل معدلات البطالة .

وأضاف لودفيج أن فيينا تثق فى نجاح رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي والتي تتخذ شعارا هو "أجعل أوروبا قوية مرة أخرى" لافتا الى أهمية دعم المدن باعتبار أن تحقيق مستقبل أفضل لأوروبا يكمن في تحديث وتنمية المدن.

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أزمة كورونا النمسا ألمانيا الاتحاد الأوروبي

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