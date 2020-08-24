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المدعى العام لنيويورك يسعى لإصدار أمر يفرض على نجل ترامب الشهادة في قضية مالية

10:17 م الإثنين 24 أغسطس 2020
المدعى العام لنيويورك يسعى لإصدار أمر يفرض على نجل ترامب الشهادة في قضية مالية

إريك ترامب

واشنطن - (د ب أ)

يسعى المدعي العام في نيويورك، إلى إصدار أمر من المحكمة لإجبار إريك ترامب، نجل الرئيس دونالد ترامب، على الإدلاء بشهادته في قضية مالية، وسط اتهامات بأن العائلة ترفض التعاون مع المحققين.

وتعود القضية إلى شهادة أمام الكونجرس، أدلى بها محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي قال إن منظمة ترامب ضخمت أسعار الأصول للحصول على شروط أفضل للقروض، ولكنها قلصت القيمة المعلنة على النماذج الضريبية.

وقالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس، في بيان اليوم الاثنين، إن "إريك ترامب رفض المثول تماماً للإدلاء بشهادته بناء على مذكرة استدعاء، على الرغم من كونه شخصية مهمة في بعض المعاملات".

وتم تقديم الطلب يوم الجمعة الماضي، وكان التحقيق قد بدأ في عام 2019، بعد شهادة كوهين.

واعترف كوهين بأنه مذنب في جرائم ضريبية ومالية وقضى عقوبة السجن.

ويتعلق هذا التحقيق في نيويورك بأربعة ممتلكات لترامب.

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