بعد إصابة ٣ مندوبين بكورونا.. توقف محادثات سوريا بوساطة الأمم المتحدة

جنيف - (د ب أ)

أعلن بيان لمنظمة الأمم المتحدة، أن المحادثات السورية، التي تجري بوساطة من المنظمة الدولية، تأجلت بعد عدة ساعات من انطلاقها بعدما تبين إصابة ثلاثة مندوبين بفيروس كورونا المستجد.

وكان المندوبون قد خضعوا للاختبارات قبل التوجه إلى جنيف ولدى وصولهم.

وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسن إن15 ممثلا من كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني عقدوا "اجتماع أول بناء" صباح اليوم الاثنين.