سوريا.. الحكومة والمعارضة يتبادلان الاتهامات بشأن تفجير خط الغاز

دمشق - ( د ب أ):

اتهم رئيس الحكومة السورية المكلفة بتسيير الأعمال حسين عرنوس، المعارضة السورية بتفجير خط الغاز المغذي لمحطات الكهرباء في سوريا.

وقال عرنوس، في تصريح للصحفيين خلال تفقده موقع التفجير قرب بلدة الضمير شمال شرق العاصمة السورية دمشق: "تزامن هذا الانفجار مع بدء اجتماعات اللجنة الدستورية أراد الإرهابيون في هذا اليوم أن يوجهوا لغتهم لغة التخريب، وحوالي الساعة 3 والنصف من فجر اليوم كان هذا التفجير الذي أدى خروج 1100 ميجا عن الخدمة واختلال عمل الشبكة وحدوث تعتيم عام".

وأضاف: "عند الساعة التاسعة من صباح اليوم تم استعادة حوالي 60 بالمئة من الكهرباء، ويتابع الفنيون أعمالهم بجهود فنية ولكن غير متسارعة ولكن تحتاج إلى دقة وحيطة"، مشيرا إلى أنه مع حلول المساء سوف يعود الخط لضخ الغاز إلى محطة دير علي جنوب دمشق وسوف يصل الغاز الى كل المحطات.

وبدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجياً في مناطق ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وأن بعض المناطق لا تزال تنتظر حتى ساعات المساء لحين إصلاح كامل خط الغاز.

من جانبه، اتهم مصدر في المعارضة السورية الحكومة السورية بالوقوف خلف التفجير تزامناً مع انعقاد للجنة الدستورية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: "تعودنا على النظام أن يسبق أي اجتماع أممي يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة السورية بالتفجيرات والاعمال الارهابية من مدينة حلب إلى السيارات المفخخة".

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قال إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي.

وأضاف غانم في حديث للقناة السورية: "لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط حسب مراحلها، بمعنى نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط، وبالتالي إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجياً"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من عملية إطفاء النيران في موقع التعدي، وصول المعدات الهندسية الثقيلة للكشف على الخط وبالتالي تبديل المقاطع المتضررة منه.

بدوره قال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية، ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

وقال خربوطلي في اتصال مع القناة السورية "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق، كالمشافي وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية، ريثما يتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه".

وأضاف خربوطلي أن كل الورشات الفنية سواء في وزارة النفط والثروة المعدنية أو وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمنظومة الكهربائية على أتم الجاهزية لإعادة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه خلال الفترة القريبة القادمة.

وكان الخط تعرض للتفجير لمسافة أكثر من 50 كم مما تبسبب في تصاعد ألسنة النيران .

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من ضعف كبير بسبب خروج سدود الفرات وتشرين والبعث عن الخدمة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر أيضاً على النفط والغاز في شرق سوريا وسيطرة القوات الروسية على غاز مناطق تدمر ، ويصل انقطاع التيار الكهربائي في أغلب المناطق لأكثر من 15 ساعة في اليوم.