ألمانيا: من الوارد أن يكون المعارض الروسي أليكسي نافالني قد تعرض للتسميم

برلين- (بي بي سي):

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه من المحتمل، إلى حد ما، أن يكون المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، قد تعرض للتسميم، دون أن يذهب حد الاتهام القاطع، فيما يتعلق بطبيعة ما حدث لأشد منتقدي الكرملين، خلال رحلة جوية محلية، الأسبوع الماضي.

وكان المعارض الروسي أليكسي قد وصل إلى برلين قادما من سيبيريا؛ لتلقي العلاج بعد أن دخل في غيبوبة وسط مزاعم بتعرضه للتسميم.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الموجود في أوكرانيا، إن "ثمة حاجة لمزيد من الحقائق الطبية وربما الجنائية قبل التوصل إلى حكم بشأن ما حدث لنافالني".

وكان الأطباء الروس، الذين عالجوا نافالني قبل نقله إلى برلين، قد أفادوا، في وقت سابق، بأنهم لم يعثروا على أثر لأي سم، وأنهم لو كانوا قد عثروا على سم لباتت مهتهم أسهل ولكانت لديهم فكرة أوضح عما يجب فعله.

ويقول أصدقاء نافالني إنه دخل في غيبوبة بعد أن احتسى كوبا من الشاي، يعتقد أنه مسموم، واتهموا السلطات بمحاولة التغطية على جريمة.