في يوم احتفاله بالبقاء أطول فترة في منصبه.. شينزو آبي يعود للمستشفى

طوكيو - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحفيين إن زيارته للمستشفى في اليوم الذي أصبح فيه أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في المنصب كان الهدف منها إجراء " فحوصات إضافية".

وكان عودة آبي للمستشفى، بعد أسبوع من إجراء "فحوصات دورية" قد أثار تساؤلات. وكان آبي قد ترك منصبه كرئيس للوزراء في يوليو 2007 لأسباب صحية، وذلك بعد توليه منصبه بعام.

وعلى الرغم من تحقيقه بضعة إنجازات مهمة، إلا أن آبي ، الذي عاد لتولى رئاسة الوزراء في ديسمبر 2012، أمضى 2799 يوما بصورة متواصلة في منصبه.

وقد فاق الرقم الذي كان يحمله عمه الأكبر إيساكو ساتو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من نوفمبر 1964 حتى يوليو 1972.

وقال آبي "سوف يتم الحكم على المرء بما حققه، وليس بعدد الأيام التي تولى فيها المنصب".

وكانت حكومة آبي قد واجهت انتقادات لاخفاقها في زيادة اختبارات فحص فيروس كورونا، وإنفاق أموال دافعي الضرائب على تعزيز السياحة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقد سجلت اليابان حتى الآن أكثر من 63 ألف و 400 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1200 حالة وفاة.