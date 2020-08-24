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نيوزيلندا: إخضاع مدينة أوكلاند لقيود كورونا حتى الأحد المقبل

06:16 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
نيوزيلندا: إخضاع مدينة أوكلاند لقيود كورونا حتى الأحد المقبل

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ولينجتون 24 - (د ب ا):
أعلنت جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الإثنين استمرار بقاء أكبر مدينة في البلاد تحت قيود فيروس كورونا حتى يوم الأحد.

وكان قد تم فرض قيود مشددة في مدينة أوكلاند في 12 أغسطس بعد اكتشاف انتشار فيروس كورونا بها.

ومن المقرر تخفيف القيود، والتى تشهد إغلاق المدارس والأعمال غير الضرورية، يوم الأربعاء، ولكنها سوف تستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وقالت اردرن إن القيود على التجمعات سوف تبقى سارية كما سيكون استخدام الكمامات إلزاميا فى وسائل النقل العام.

نيوزيلندا فيروس كورونا أوكلاند قيود كورونا

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