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العراق: انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجي

07:39 م الأحد 23 أغسطس 2020
العراق: انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجي

قاعدة التاجي

بغداد - (ا ش أ):
استهدف انفجار، مساء اليوم الأحد، رتلاً أمريكياً منسحباً من معسكر التاجي العراقي حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية دون المزيد من التفاصيل .
وانسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمها لقوات الأمن المحلية.

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قاعدة التاجي بغداد العراق

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