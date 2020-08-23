العراق: انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجي

بغداد - (ا ش أ):

استهدف انفجار، مساء اليوم الأحد، رتلاً أمريكياً منسحباً من معسكر التاجي العراقي حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية دون المزيد من التفاصيل .

وانسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمها لقوات الأمن المحلية.