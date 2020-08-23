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وزير الصحة الفرنسي يحذر من خطورة انتقال كورونا من الشباب لكبار السن

02:51 م الأحد 23 أغسطس 2020
وزير الصحة الفرنسي يحذر من خطورة انتقال كورونا من الشباب لكبار السن

وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران

باريس - (د ب أ):

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران اليوم الأحد من خطورة تزايد انتقال فيروس كورونا من الشباب لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بالعدوى.

وقال فيران لصحيفة جورنال دي ديمانش إن الفيروس يتفشي بصورة أكبر أربع مرات بين من هم أقل من 40 عاما مقارنة بمن هم أكثر من 65 عاما.

وأضاف أنه في حال تسارعت وتيرة تفشي الفيروس بين من هم أصغر سنا، سوف يكون الأكبر سنا، الذين من المرجح أن تكون إصابتهم بالفيروس أكثر خطورة، معرضون لخطر الإصابة بالفيروس.

وقال الوزير مؤكدا" نحن في وضع خطير ".و قد شهدت فرنسا ارتفاعا مرة أخرى في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح فيران أن هذا ليس" تكرارا " للوباء، حيث أنه لم يتوقف مطلقا.

مع ذلك، فإن الوضع ليس كما كان في شهر فبراير الماضي، حيث أن الفيروس يتفشى حاليا بين الأصغر سنا، الذين ، رغم أنه في الأغلب الأعم لا تظهر عليهم أعراض، ليسوا محصنين.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعزيز اختبارات فحص فيروس كورونا منذ ذروة الوباء.

وتعد فرنسا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت أكثر من 30 ألف و 500 حالة وفاة حتى الآن.

وكانت فرنسا قد سجلت 4586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة الماضية.

أوليفر فيران وزير الصحة الفرنسي فيروس كورونا

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