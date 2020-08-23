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روسيا وتركيا توقعان عقد توريد دفعة ثانية من صواريخ "إس-400"

01:29 م الأحد 23 أغسطس 2020
روسيا وتركيا توقعان عقد توريد دفعة ثانية من صواريخ "إس-400"

منظومة اس-400

موسكو - (د ب أ):

أعلنت "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المدير العام لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف القول، في تصريح صحفي، إن "العقد تم توقيعه، ونناقش مع شركائنا الأتراك حاليا طريقة التسديد المالي لتنفيذ هذا العقد".

وكان مستشار الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير قال في يونيو الماضي إن تركيا وروسيا اتفقتا مبدئيا على توريد الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي، وقال إن تركيا لديها اتفاق أساسي بشأن توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400"، وتوجد بعض المسائل الفنية بشأن عمليات النقل.

وتسلمت تركيا منظومات صواريخ من طراز "إس-400" خلال عام 2019، وجرى تنفيذ هذه الصفقة وسط معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة، التي ردت على ذلك بتعليق مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات "إف-35"، معتبرة أن موقف تركيا سيضر بالتعاون بين البلدين.

صواريخ إس 400 وسيا ركيا وسكو

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