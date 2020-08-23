بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع للتهنئة على اتفاق السلام

تل أبيب - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأنه من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لتهنئة قادة الجانبين على اتفاقهما على تطبيع العلاقات.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أيضا أن تتطرق المحادثات إلى التوترات مع إيران والصين.

وتوقع المصدر أن يسافر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والممثل الخاص لإيران المنتهية ولايته برايان هوك، إلى إسرائيل والإمارات مطلع سبتمبر.

وبحسب المصدر فإن الأربعة سيسافرون إلى إسرائيل والإمارات لتهنئة الجانبين شخصيا على الإنجاز الدبلوماسي الخاص بتطبيع العلاقات بينهما. كما من المتوقع أن يتم اطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه مشاورات مجموعات العمل بشأن التطبيع.

وأضافت الصحيفة أن "فريق السلام" يبحث في إمكانية القيام بزيارات إلى دول عربية أخرى- مثل السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر- خلال التواجد في المنطقة.